Kanada'da 200 bin Noel ışıklı ev

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Port Coquitlam kentinde bulunan bir ev, Noel geleneği olarak 200 binden fazla ışık ve Noel dekorasyonu ile süsleniyor. Rae caddesinde bulunan bu ev, kent sakinleri tarafından The Miracle (Mucize) olarak anılıyor. İsteyenlerin ücretsiz olarak bahçesinde Noel şarkıları eşliğinde gezebildiği ışıklı ev için toplanılan bağışlar ise aşevine veriliyor.

AA / Mert Alper Derviş - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet