Kanada'da 200 bin Noel ışıklı ev - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanada'da 200 bin Noel ışıklı ev

AA / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Port Coquitlam kentinde bulunan bir ev, Noel geleneği olarak 200 binden fazla ışık ve Noel dekorasyonu ile süsleniyor.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Port Coquitlam kentinde bulunan bir ev, Noel geleneği olarak 200 binden fazla ışık ve Noel dekorasyonu ile süsleniyor. Rae caddesinde bulunan bu ev, kent sakinleri tarafından The Miracle (Mucize) olarak anılıyor. İsteyenlerin ücretsiz olarak bahçesinde Noel şarkıları eşliğinde gezebildiği ışıklı ev için toplanılan bağışlar ise aşevine veriliyor.

Kanada'da 200 bin Noel ışıklı ev

Kanada'da 200 bin Noel ışıklı ev

Kanada'da 200 bin Noel ışıklı ev

AA / Mert Alper Derviş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title