Kan vermeden önce su içilir mi? Kan vermeden önce yapılması gerekenler?
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Kan vermeden önce su içilir mi? Kan vermeden önce yapılması gerekenler?

11.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:20
Kan vermeden önce su içilir mi? Kan vermeden önce yapılması gerekenler?

Kan vermeden önce yapılması gerekenlere dikkat edilerek sağlıklı şekilde kan verilebilir. Peki, Kan vermeden önce yapılması gerekenler? Kan vermeden önce su içilir mi? İşte merak dilen soruların cevapları…

Kan tahlili yaptırmadan önce bir dizi tedbirlere uymalısınız. Bunun için beslenme düzeni çok önemledir. Peki, Kan vermeden önce su içilir mi? Kan vermeden önceyapılması gerekenler?

KAN VERMEDEN ÖNCEYAPILMASI GEREKENLER?

- Kan alımından önceki 24 saat içerisinde hasta aşırı egzersiz yapmaktan kaçınmalıdır,

- Kan alınmadan önceki 8-12 saat içerisinde hastanın su dışında herhangi bir şey yiyip-içmemesi gerekir,

- Kan alma işleminden 1 saat öncesinde hastanın sigara, alkol ve kan değerlerini değiştirebilecek her şeyden uzak durması gerekir,

- Kan alımından 20 dakika önce, hastanın sabit pozisyonda kendini yormadan dinlenmesi gerekir,

- Kullanılan bir ilaç veya vitamin varsa kan alımından önce mutlaka doktora bildirilmelidir,

- Kan vermek için sabahın erken saatleri tercih edilmelidir.

KAN VERMEDEN ÖNCE SU İÇİLİR Mİ?

- Kan alma işleminden önceki 8-12 saat boyunca su dışında yemek, meyve ve sıvı almayın. Sadece az miktarda su için.

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