Kan vermeden önce sigara içilir mi? Kan vermeden önce neler yasak?
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Kan vermeden önce sigara içilir mi? Kan vermeden önce neler yasak?

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Kan vermeden önce sigara içilir mi? Kan vermeden önce neler yasak?

Kan vermeden önce sigara içilir mi? sorusu çok araştırılan sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Kan vermeden önce yapılması gerekenlere dikkat edilerek sağlıklı şekilde kan verilebilir. Peki, Kan vermeden önce yapılması gerekenler? Kan vermeden önce su içilir mi? Kan vermeden önce neler yasak? İşte merak dilen soruların cevapları!

Kan vermeden önce sigara içilir mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kan tahlili yaptırmadan önce bir dizi tedbirlere uymalısınız. Bunun için beslenme düzeni çok önemledir. Peki, Kan vermeden önce su içilir mi? Kan vermeden önceyapılması gerekenler nelerdir?

KAN VERMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

  • Kan alımından önceki 24 saat içerisinde hasta aşırı egzersiz yapmaktan kaçınmalıdır,
  • Kan alınmadan önceki 8-12 saat içerisinde hastanın su dışında herhangi bir şey yiyip-içmemesi gerekir,
  • Kan alma işleminden 1 saat öncesinde hastanın sigara, alkol ve kan değerlerini değiştirebilecek her şeyden uzak durması gerekir,
  • Kan alımından 20 dakika önce, hastanın sabit pozisyonda kendini yormadan dinlenmesi gerekir,
  • Kullanılan bir ilaç veya vitamin varsa kan alımından önce mutlaka doktora bildirilmelidir,
  • Kan vermek için sabahın erken saatleri tercih edilmelidir.

KAN VERMEDEN ÖNCE SU İÇİLİR Mİ?

Kan alma işleminden önceki 8-12 saat boyunca su dışında yemek, meyve ve sıvı almayın. Sadece az miktarda su için.

KAN VERMEDEN ÖNCE SİGARA İÇİLİR Mİ?

Hastanın kan vermeden önce 20 dakika dinlenilmesi tavsiye edilir.

Hastalar kan vermeden önce bazı faktörlere dikkat etmelidir. Bu faktörler arasında hasta mutlaka 10-12 saat aç olmalıdır. Genel olarak akşam saat 10'dan sonra hiçbir şey yememeli, sigara içmemelidir. Sadece su içebilir.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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