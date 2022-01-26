Kamyonun çarptığı TIR alev aldı; sürücü yanarak öldü - Haberler
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Kamyonun çarptığı TIR alev aldı; sürücü yanarak öldü

Kamyonun çarptığı TIR alev aldı; sürücü yanarak öldü

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkan kamyon, önce minibüse, ardından TIR'a çarptı. Kaza sonucu alev alan tırda sıkışan sürücü, yanarak hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (DHA) - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice yakınlarında gece saatlerinde Veli Ş. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce Mehmet Ç.'nin kullandığı kapalı kasa minibüse, ardından da Namık Batay yönetimindeki TIR'a çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ YANARAK CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle TIR alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevlere müdahalede bulunulurken, TIR'da sıkışan sürücü Batay'ın yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Batay'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kamyonun çarptığı TIR alev aldı; sürücü yanarak öldü

Kamyonun çarptığı TIR alev aldı; sürücü yanarak öldü

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziantep, Tarsus, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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