Kamyonun çarptığı TIR alev aldı; sürücü yanarak öldü
Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkan kamyon, önce minibüse, ardından TIR'a çarptı. Kaza sonucu alev alan tırda sıkışan sürücü, yanarak hayatını kaybetti.
TARSUS, MERSİN (DHA) - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice yakınlarında gece saatlerinde Veli Ş. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce Mehmet Ç.'nin kullandığı kapalı kasa minibüse, ardından da Namık Batay yönetimindeki TIR'a çarptı.
TIR SÜRÜCÜSÜ YANARAK CAN VERDİ
Çarpmanın şiddetiyle TIR alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevlere müdahalede bulunulurken, TIR'da sıkışan sürücü Batay'ın yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Batay'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.