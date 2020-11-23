Kamyonun çarptığı kişi öldü
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Kamyonun çarptığı kişi öldü

23.11.2020 22:48 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:52
Kamyonun çarptığı kişi öldü

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Nuri Püskül (85) kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Nuri Püskül (85) kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Karasu Adliye kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ertan T. yönetimindeki 54 PJ 862 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Nuri Püskül'e çarptı. Kazada Osman Nuri Püskül yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Püskül'ün cesedi morga kaldırıldı.

 


Kamyonun çarptığı kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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