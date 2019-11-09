Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

09.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:55

'un ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Y'nin (36) kullandığı 55 VJ 550 plakalı kamyon, Örnek Sanayi Sitesi Bulvarı'ndaki kavşakta Müslüm Gülçiçek (22) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Gülçiçek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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