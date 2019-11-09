Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Y'nin (36) kullandığı 55 VJ 550 plakalı kamyon, Örnek Sanayi Sitesi Kutlukent Bulvarı'ndaki kavşakta Müslüm Gülçiçek (22) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Gülçiçek, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Videosu: Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü