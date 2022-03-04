Kamyonetteki 150 kilo eroini 'Thor' buldu - Haberler

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Kamyonetteki 150 kilo eroini 'Thor' buldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kamyonetteki 150 kilo eroini 'Thor' buldu

VAN'da polisin, durdurduğu kamyonette narkotik köpeği 'Thor' ile yaptığı aramada 150 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

VAN'da polisin, durdurduğu kamyonette narkotik köpeği 'Thor' ile yaptığı aramada 150 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesinde bir kamyonette uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Araçta narkotik köpeği 'Thor' ile arama yapan ekipler, gizli bölmelerde 150 kilo 120 gram eroin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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