Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gercüş ilçesi Kazım Koyuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Aslan (50) yönetimindeki 07 GTU 86 plakalı kamyonet, Mehmet Ziya Künkül yönetimindeki 25 AAD 691 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, her iki sürücü ile kamyonetteki Selim Aras yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.


Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner

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