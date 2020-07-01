Kamyonetin yük indirme liftine çarpan sürücü, ağır yaralandı Kamyonetin yük indirme liftine çarpan sürücü, ağır yaralandıBursa'da, kamyonetiyle, park halindeki bir kamyonetin açık olan yük indirme liftine çarpan Halil Karatepe (55), ağır yaralandı.

Kamyonetin yük indirme liftine çarpan sürücü, ağır yaralandı

Bursa'da, kamyonetiyle, park halindeki bir kamyonetin açık olan yük indirme liftine çarpan Halil Karatepe (55), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, geçen pazartesi günü, İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Halil Karatepe, kabak yüklü 16 FAJ 87 plakalı kamyonetiyle hale geldi. Ancak park halindeki bir kamyonetin açık olan liftine çarptı. Kazada, ağır yaralanan Karatepe, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: DHA