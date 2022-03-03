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Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Acı haberilçede üzüntüye neden olurken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza ; Didim Söke yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Geyik'e, yola çıktığı esnada A.G. yönetimindeki kamyonet çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsünün olaydan sonra fenalık geçirdiği öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Aydın, Didim, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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