Kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı
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Kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı

Kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı.

Kaza, Sakarya Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Baştürk idaresindeki 06 FU 7998 plakalı kamyonet geri geri manevra yaptığı esnada yolda yürüyen, elinden ve yüzünden engeli bulunan yaya Recep Ali Akilik'e (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın tekerleğini altında kalan ve ağır yaralanan Akilik, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza kamerada

Öte yandan yaralanan engelli Akilik'in, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, olay ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, geri geri hızlanan kamyonetin, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Akilik'e çarpması ve şahsın aracın sol arka tekerleğinin altında kalması yer alıyor.

Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören İslam Suluk ise talihsiz bir kazanın yaşandığını ifade etti. - ORDU

Kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı
Kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı
Kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay

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