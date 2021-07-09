Kamyonetin çarptığı çocuğu annesi teselli etti
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Kamyonetin çarptığı çocuğu annesi teselli etti

Kamyonetin çarptığı çocuğu annesi teselli etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da kamyonetin çarpması sonucu yaralanan ve korkan çocuğu annesi teselli etti.

Tekirdağ'da kamyonetin çarpması sonucu yaralanan ve korkan çocuğu annesi teselli etti.

Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Depo Caddesi üzerinde bisikletiyle gezen 11 yaşındaki Kadir Budak aniden Şeref T. idaresindeki 59 FM 514 plakalı kamyonetin önüne çıktı. Bisikletli çocuğu fark eden Şeref T. durmaya çalıştı ancak küçük çocuğa çarptı. Kazada çocuk yaralanırken, olayı gören annesi ve yakınları çocuğun yanına koşarak ambulans çağırdı. Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Servis ekipleri küçük çocuğa kaza yerinde ilk müdahaleye yaparken, korkan ve çığlık atan küçük Kadir'i annesi teselli etmeye çalıştı.

Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Şeref T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kamyonetin çarptığı çocuğu annesi teselli etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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