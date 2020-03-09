Kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü
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İsmail Yavaş, Bursa, İznik, Güncel

Kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

09.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:35
Kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, R.G'nin kullandığı 16 Z 3330 plakalı kamyonet, Beyler Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada 80 yaşındaki İsmail Yavaş'a çarptı.

Kamyonetin altında kalan Yavaş'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

İsmail Yavaş'ın cenazesi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü

Kaynak: AA

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Kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü

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