Kamyonete bağlı tahtalı düzeneğe oturan grup, kar küreyip kaydı
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Kamyonete bağlı tahtalı düzeneğe oturan grup, kar küreyip kaydı

31.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:43
Kamyonete bağlı tahtalı düzeneğe oturan grup, kar küreyip kaydı

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde arkadaş grubu, tahtadan yaptıkları kızaklı sistemi halatla kamyonete bağlayarak, hem kayak yapıp eğlendi hem de kar küreyip kapanan köy yolunu ulaşıma açtı.

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde arkadaş grubu, tahtadan yaptıkları kızaklı sistemi halatla kamyonete bağlayarak, hem kayak yapıp eğlendi hem de kar küreyip kapanan köy yolunu ulaşıma açtı. Karın keyfini süren grubun görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü yağan karla beyaza büründü. Kentte kapalı köy yollarını açıp, vatandaşları kar esaretinden kurtarmak isteyen özel idare ve belediye ekipleri hummalı çalışmaları sürerken, Çiçekli Mahallesi'nde bir araya gelen arkadaş grubu, kendi kapalı yollarını açmak için kolları sıvadı. 4 kişilik grup, kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kızağı, halatla kamyonet kasasına bağladı. Grup, sistem sayesinde hareket eden kamyonetin arkasında, hem kayak yapıp çocuklar gibi eğlendi hem de kardan kapı köy yolunu ulaşıma açtı.

Karadeniz insanın kıvrak zekasını bir kez daha gözler önüne seren grup, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Oturdukları kar küreme aparatının üzerinde kayarak, karın keyfini süren grubun bu anları, paylaşıldığı sosyal medyada, ilgi odağı oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntüler, izleyen takipçilere tebessüm ettirdi.


- Şhane
Kamyonete bağlı tahtalı düzeneğe oturan grup, kar küreyip kaydı
Kamyonete bağlı tahtalı düzeneğe oturan grup, kar küreyip kaydı
Kamyonete bağlı tahtalı düzeneğe oturan grup, kar küreyip kaydı
Kamyonete bağlı tahtalı düzeneğe oturan grup, kar küreyip kaydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN

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