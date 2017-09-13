Kamyonet Traktöre Arkadan Çarptı: 11 Yaralı

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, kamyonetin traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada, 9'u üzüm işçisi toplam 11 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Salihli Karayolu Akkeçili Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Alaşehir yönüne gelen ve üzüm işçilerini taşıyan Zafer Akdağ yönetimindeki 45 ZH 311 plakalı traktöre, Ömer Er yönetimindeki 10 D 8909 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü ile traktörün arkasındaki hidrolik kasada bulunan 9 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Manisa