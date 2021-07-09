Kamyonet takla attı: 1 yaralı
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Kamyonet takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Kimeski mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 71 EP 299 plakalı Fiat marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kamyonet takla attı: 1 yaralı
Kamyonet takla attı: 1 yaralı
Kamyonet takla attı: 1 yaralı
Kamyonet takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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