Kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı
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Kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da kamyonetin yol kenarındaki vatandaşlara çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'da kamyonetin yol kenarındaki vatandaşlara çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Özcan Ö. yönetimindeki 16 FA 130 plakalı kamyonet, Yıldırım ilçesi 2. Menekşe Caddesi'nden Teleferik Caddesi'ne ilerlerken kaldırımda bekleyen Zafer Telman, Hakan Aksoy ve Rüveyda Pekdoğan'a çarptı.

Yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Telman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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