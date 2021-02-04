Kamyonet ile otomobilin çarpıştı: 3 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Devrek Yol Ayrımı mevkisinde meydana geldi. Fatih Çetin yönetimindeki 67 AAF 385 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Sinan Danışmaz'ın kullandığı 67 TJ 861 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Fatih Çetin ve yanında bulunan Önder Koç ile yolun karşısına geçerken savrulan aracın çarptığı Yıldırım Pala yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Sinan Danışmaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE