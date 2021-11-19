Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

MARDİN (İHA) - Mardin'de viraja ayrı yönlerden gelen kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Çatalyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrı yönlerden gelen 47 ABJ 258 plakalı Isuzu marka kamyonet ile 55 ADJ 34 plakalı Ford transit marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Kübra Nur Atik/ İHA)