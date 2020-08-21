Kamyonet devrildi: 2 yaralı Adana'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi otobanda kuş yemi yüklü Mehmet Ali Altınbaş'ın kullandığı 01 R 8103 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Altınbaş ile yanında bulunan Servet Doğru, 112 Acil Sağlık ekibi Seyhan Devlet ve Adana Şehir hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan, kamyonetin yerinden çıkan ön tekerleği de aynı yönde seyreden Mükremin Kaya'nın kullandığı 34 AJC 460 plakalı otomobilin altına girdi.

Tekerlek kaza nedeniyle olay yerine gelen bir başka ambulans görevlilerinin de yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA