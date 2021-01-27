Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı
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Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı

27.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:12
Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı

BURSA'da otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, aniden yola çıkan ata çarptı.

BURSA'da otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, aniden yola çıkan ata çarptı. Kaza sonrası sürücü yara almazken, çevredeki bazı vatandaşlar yaralı atın başında gözyaşı döktü.

Kaza, saat 19.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ufuk Durak (40) yönetimindeki 35 YJG 26 plakalı kamyonet, aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen at yaralandı. Sürücü Durak, kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'ÜZÜLDÜM, CANA GELDİ ZARAR'Kazayı gören ve henüz ismi öğrenilemeyen bir genç kadın ise, olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Yerde yatan atın başını okşayan kadın, dakikalarca başında bekledi. Genç kadının gazetecilerin "Hayvan sever misiniz?" sorusuna ise "Çekmeyin. Hayvan sever değilim" cevabını vermesi dikkat çekti. Kamyonet sürücüsü Durak, atın aniden önüne çıktığını söyleyerek 'Üzüldüm. Cana geldi zarar' dedi.

Polis ekipleri kaza sonrası çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralanan at, olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Veterinerlik İşleri görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı
Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı
Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı
Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı
Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı
Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı
Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı
Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı
Kamyonet aniden yola çıkan ata çarptı, çevredekiler gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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