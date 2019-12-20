Kamyon yüksek gerilim direğine çarptı, bölge elektriksiz kaldı
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Kamyon yüksek gerilim direğine çarptı, bölge elektriksiz kaldı

100 karayolunda kontrolden çıkarak yan yatan kamyonun çarptığı yüksek gerilim hattı direği kökünden koptu, bölge elektriksiz kaldı.

20.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:53
Kamyon yüksek gerilim direğine çarptı, bölge elektriksiz kaldı

100 karayolunda kontrolden çıkarak yan yatan kamyonun çarptığı yüksek gerilim hattı direği kökünden koptu, bölge elektriksiz kaldı.


Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KYY 66 plakalı kamyon, bölgede bulunan fabrikanın girişinde yol kenarına devrildi. Devrilirken çarptığı yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattı direğini kökünden koparttı. Direk kamyonun kasasının desteği ile ayakta kalırken, devrilme ihtimaline karşı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, SEDAŞ ve polis ekipleri devrilen kamyonun etrafında güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bölgede bulunan ev ve iş yerleri elektriksiz kalırken D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde Ankara istikametine trafik tek şeritten verildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü bulmak için güvenlik güçleri çalışma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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