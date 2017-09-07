Kamyon Kasasında Zorlu Yaşam

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Serdar Yılmaz, 6 yıldır yaşam mücadelesi verdiği kamyon kasasında hayırseverlerin yardımlarını bekliyor.



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce anne ve babasını kaybettikten sonra oturduğu evin kirasını ödeyemediği için evden çıkarıldığını söyledi.



Hiçbir yakının olmadığını bu yüzden hayırsever bir vatandaşın verdiği kamyon kasasında yaşamaya başladığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Tuvalet ve banyo ihtiyacını yakındaki camiden karşılıyorum. Annem babam ölmeden önce durumumuz iyiydi. Fakat önce babamı sonra annemi kaybettikten sonra oturduğumuz evin kirasını ödeyemeyince evsiz kaldım. İş bulamayınca başımı sokacak bir yer ararken bir hayırseverin verdiği kamyon kasasına sığındım. Karaciğer hastasıyım. Babamdan kalan küçük bir yer vardı oraya gece kondu yapmak istedim ama o da olmadı. Belediye de geçici işlerde çalışıyorum."



Yılmaz, tüm zorluklara karşın yaşam mücadelesi verdiğini aktardı.