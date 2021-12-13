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Kamyon ille otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyon ille otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Laçin ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

LAÇİN, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Laçin ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Laçin-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Laçin istikametinde seyir halinde olan Mustafa T. yönetimindeki 55 AC 479 plakalı Mercedes marka kamyon, Osmancık istikametinde seyir halinde olan Okan E. idaresindeki 19 AAV 556 plakalı otomobil ile Dutludere kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyon ise yol kenarında bulunan yön tabelasına çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Y.K., G.Y. ve G.Y. yararlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle Laçin-Osmancık karayolunda ulaşım, Laçin İlçe Jandarma Jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile Laçin-Osmancık yolunda trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kamyon ille otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyon ille otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyon ille otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyon ille otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyon ille otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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