Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı- Malatya Karayolu 11.kilometrede Ali Ç. idaresindeki 33 NZB 94 plakalı İveco marka kamyon ile Abdurrahman F. idaresindeki 02 EF 568 plakalı traktör ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ali Ç., Abdurrahman F. ile kamyonda yolcu olarak bulunan Hüseyin Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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