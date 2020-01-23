Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:47
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Başmakçı ilçesine bağlı Akpınar köyü yakınlarında Mustafa K. (28) yönetimindeki 07 BLK 71 plakalı otomobil ile Mustafa Ö. (30) yönetimindeki 03 DC 529 plakalı kamyonun çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada Mustafa K., araç içerisinde bulunan Zeynep K., Yağmur Ö., Gökhan Hasan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri