Kamyon iki köprü arasına düştü Kamyon iki köprü arasına düştü Kazada kamyon sürücüsü yaralandı Mersin'in Erdemli ilçesinde üzerinde dondurulmuş gıda maddesi taşıdığı öğrenilen bir firmaya ait kamyon köprüden aşağı düştü.

Kamyon iki köprü arasına düştü Kazada kamyon sürücüsü yaralandı MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde üzerinde dondurulmuş gıda maddesi taşıdığı öğrenilen bir firmaya ait kamyon köprüden aşağı düştü. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, D-400 Karayolu üzerinde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü yakınlarında Kargıcak Köprüsü'nde meydana geldi. Fatih G. yönetimindeki 34 CPD 846 plakalı kamyon, köprüye geldiği anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki köprü arasındaki ara boşluğa düştü. Kazayı gören vatandaşlar polise, itfaiyeye ve 112 ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu araç içerisinden çıkartılan sürücü Fatih G.'e ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Erdemli Devlet Hastanesine acil servisine götürüldü. Kamyon sürücüsünün çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA