Kamyon, Dev Hortumun İçinden Geçti! O Anlar Anbean Kamerada
Hatay'da meydana gelen hortum görenlere korku dolu anlar yaşattı. O sırada hortumun içinden geçen kamyon ise bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kamyonun yol üzerinde oluşan hortumun içinden geçtiği anlar görüntülendi.
HORTUM GÖRENLERİ KORKUTTU
Hassa ilçesi Akbez Mahallesin'de dün öğle saatlerinde yol üzerinde hortum oluştu. Bu sırada bir kamyon, hortumun içinden geçti.
KAMYONUN HORTUMUN İÇİNDEN GEÇTİĞİ ANLAR KAMERADA
Hortum kısa süre sonra etkisini kaybederken, o anlar bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.