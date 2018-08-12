Kamyon, Dev Hortumun İçinden Geçti! O Anlar Anbean Kamerada

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kamyonun yol üzerinde oluşan hortumun içinden geçtiği anlar görüntülendi.

HORTUM GÖRENLERİ KORKUTTU

Hassa ilçesi Akbez Mahallesin'de dün öğle saatlerinde yol üzerinde hortum oluştu. Bu sırada bir kamyon, hortumun içinden geçti.

KAMYONUN HORTUMUN İÇİNDEN GEÇTİĞİ ANLAR KAMERADA

Hortum kısa süre sonra etkisini kaybederken, o anlar bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.