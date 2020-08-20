Kamyon duvara tosladı, ortalık toz alçı oldu
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, alçı yüklü kamyon duvara çarparken, ortalığa saçılan alçı tozundan göz gözü görmedi.
20.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:17
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, alçı yüklü kamyon duvara çarparken, ortalığa saçılan alçı tozundan göz gözü görmedi.
Boyalıca Mahallesi girişinde keskin virajı almayan A.İ. idaresindeki 41 NL 681 plakalı kamyon kontrolden çıktı. Kamyon, Halil Alp'e ait evin bahçe duvarına çarptı. Bozüyük'ten yüklediği toz alçıları Yolava götdüğü öğrenilen kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi. İşlek olan caddede kimsenin olması faciayı önledi.
Kamyon şoförü, krşıdan gelen arabaya çarpmak için sağa direksiyonu kırınca duvara çarptığını söyledi. - BURSA
Kaynak: İHA