Kamyon çarpan 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyon çarpan 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybettiAKSARAY'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü Yusuf Bayrak (14) hayatını kaybetti.

Kamyon çarpan 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

AKSARAY'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü Yusuf Bayrak (14) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Nevşehir kavşağında meydana geldi. Uğur Özkan'ın (39) kullandığı 06 DTH 04 plakalı kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta durdu. Bisiklet sürücü Yusuf Bayrak kamyonun sağ tarafında beklemeye başladı. Özkan, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte sağ tarafa dönmek isterken bisiklet sürücüsü Bayrak'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve kamyonun altında kalan Bayrak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Özkan ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı