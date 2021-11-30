Kamyon altında kalan kardeşinin tabutu başında ağladı

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, bisiklet kullanırken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ahmet Mehmet (9), son yolculuğuna uğurlandı. Ağabeyi Zeynel Abidin (12), Ahmet'in tabutunun başında gözyaşı döktü.

Kaza, dün Orhangazi ilçesi İznik Yolu girişinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Mehmet, bisiklet kullanırken, ara sokağa dönüş yapan Zeki K. (64) yönetimindeki 69 AD 543 plakalı kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Mehmet, kurtarılamadı. Ahmet Mehmet, bugün Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Babası Kasım Mehmet'in ayakta durmakta güçlük çektiği belirtilen cenazede, ağabeyi Zeynel Abidin ise Ahmet'in tabutunun başında ağladı.