Kamu kurumları açık mı? 17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl? Tam kapanma sonrası kamu mesai saatleri nelerdir?

Tam kapanma sonrası Kamu kurumları açık mı, kapalı mı merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında kamu mesai saatleri merak edildi. Peki, Kamu kurumları açık mı? 17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl? Tam kapanma sonrası kamu mesai saatleri nelerdir? Normalleşme Dönemi kamu mesai saatleri nelerdir?

Tam kapanma sonrası Kamu kurumları açık mı, kapalı mı merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında kamu mesai saatleri merak edildi. Peki, Kamu kurumları açık mı? 17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl? Tam kapanma sonrası kamu mesai saatleri nelerdir? Normalleşme Dönemi kamu mesai saatleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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