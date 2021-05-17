Kamu kurumları açık mı? 17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl? Tam kapanma sonrası kamu mesai saatleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamu kurumları açık mı? 17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl? Tam kapanma sonrası kamu mesai saatleri nelerdir?

Kamu kurumları açık mı? 17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl? Tam kapanma sonrası kamu mesai saatleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Tam kapanma sonrası Kamu kurumları açık mı, kapalı mı merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında kamu mesai saatleri merak edildi. Peki, Kamu kurumları açık mı? 17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl? Tam kapanma sonrası kamu mesai saatleri nelerdir? Normalleşme Dönemi kamu mesai saatleri nelerdir?

Tam kapanma sonrası Kamu kurumları açık mı, kapalı mı merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında kamu mesai saatleri merak edildi. Peki, Kamu kurumları açık mı? 17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl? Tam kapanma sonrası kamu mesai saatleri nelerdir? Normalleşme Dönemi kamu mesai saatleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Pınar Altuğ Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Adem Büyük Caner Erkin Fatih Terim Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamu kurumları açık mı? 17 Mayıs kamu mesai saatleri nasıl? Tam kapanma sonrası kamu mesai saatleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 09:53:04. #1.11#

title