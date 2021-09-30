Kamu kuruluşlarına yönelik yangın güvenlik eğitim ve tatbikatları devam ediyor

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul İtfaiyesi olarak Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personele verilen eğitimde; yangının tanımı, yangın anında doğru davranış hareketleri ve yangından kurtarma müdahale yöntemleri kazandırılması hedeflendi. Eğitimin ardından uygulanan tatbikatta senaryo gereği bina içerisinde mahsur kalan personel merdiven aracımız ile olay yerinden kurtarılarak eğitim başarılı şekilde tamamlandı.

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