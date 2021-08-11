Kamu işçi maaşları ne kadar 2021? Zamlı maaş ne zaman yatacak?

Kamu işçi maaşlarına dair kritik açıklamanın yapılmasının ardından Kamu işçi maaşları ne kadar 2021? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, zamlı maaş ne zaman yatacak?

Kamu işçi maaşları ne kadar 2021? sorularının yanıtları merak edilen konuları arasında yer alıyor. 700 bini aşkın kamu işçisini yakından ilgilendiren kamu işçi zam oranı, TÜRK-İş ve Çalışma Bakanlığı görüşmeleri neticesinde açıklığa kavuşturulmasının ardından zamlı maaş ne zaman yatacak? sorusuna yanıt arandı.

KAMU İŞÇİLERİ MAAŞLARI NE KADAR 2021?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle:

"Toplu sözleşme imzasını burada atmak istedik. Türkiye tarihsel olarak zor bir coğrafyada bulunan bir ülke. Bu ülkenin sorun çözme kabiliyeti çok yüksek. Finansal krizler çıkararak, Akdeniz'de Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara Türkiye'nin her zaman vereceği bir cevabı vardır. Türkiye bölgesel bir güç olmuştur. Türkiye büyüdükçe uzun vadeli büyümeyi sağlıklı sürdürmenin yolu birkaç yıl bunu devam ettirmektir. Yüzde 5, 7 büyüdük dediğimiz zaman bu refah yaratacaktır. Bu toplu pazarlığın geldiği aşamada ümit ediyorum, çalışan ve kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldik. Türkiye çalışanları enflasyona ezdirmeyecek. Bunları dikkate alarak emeğin korunmasını kapsayacak bir toplu sözleşmeye dönüştürmek için meseleye yaklaştık. En düşük ücrete 500 lira düzeltme yaptık. Bunu çok önemli buluyorum. Seyyanen yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim. Toplam işçilerimizle yaptığımız pazarlık sonucundan da bu rakam etkilenecek. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede istifade etmiştir. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Oldukça ciddi bir artıştır. Kamuya bir maliyeti vardır. Bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisi imkanları içerisinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bütün bu ücret artış oranları sosyal haklara ve yardımlara yansıdı."

ZAMLI MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçi maaş zam oranı netlik kazandı. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde açıklığa kavuşturulan kamu işçi zam oranı, TÜRK-İŞ'in talepleri çerçevesinde değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Kamu işçileri için belirlenen maaş zam oranı, 11 Ağustos 2021 itibariyle geçerli olacak.