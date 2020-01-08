Kamu görevlilerine yangın eğitime
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Kamu görevlilerine yangın eğitime

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Polateli ilçesinde kamu görevlilerine yangına müdahale eğitimi verildi.

08.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:00
Kamu görevlilerine yangın eğitime

Kilis Belediyesi Müdürlüğü tarafından ilçesinde kamu görevlilerine yangına müdahale eğitimi verildi.


İtfaiye Müdürlüğü eğitimleri tarafından Polateli Kaymakamlığı ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ile Kaymakamlık çalışanlarına, Acil durum ekipleri, yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve tatbiki yangın eğitimi verildi. Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eğitimin amacı Yangın ile mücadele için gerekli bütün önlemleri almak, müdahale ve tahliye ekiplerini oluşturmak, oluşturulan müdahale ekiplerinin itfaiye teşkilatı yetişinceye kadar yangına ilk müdahaleyi yapabilme becerisini kazandırmaktır. Kilis'imizde resmi ve özel kurumlarda eğitime talep bilinci oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. Talep doğrultusunda eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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