Kamu Görevlileri Etik Kurulu Toplantısı Diyarbakır'da yapıldı

10.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:10

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen, yerel yönetimlerde etik farkındalık projesi kapsamında düzenlenen çalıştay, Gaziantep, Trabzon ve Erzurum'un ardından Diyarbakır'da yapıldı.



Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen, yerel yönetimlerde etik farkındalık projesi kapsamında düzenlenen çalıştayların 4'üncü ayağı, Gaziantep, Trabzon ve Erzurum'un ardından Diyarbakır'da yapıldı. Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun, il özel idare ve belediyeler tarafından sunulan hizmet alanlarında etik davranış kodlarının oluşturulması için ülke çapında gerçekleştirdiği çalıştayda etik davranış kurallarının yanı sıra hizmet alanında şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve hizmet kalitelerinin ön plana çıkması oldu. Bir otelde düzenlenen çalıştaya Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, üyeler Selçuk Hondu, Ziyaeddin Akbulut, Ahmet Demirok, İbrahim Burkay, Ahmet Karayiğit, Asım Erkan, Fatih Uşan ve Mustafa Kemal ve Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu katıldı.



Kurul hakkında açıklamada bulunan Kurul Başkanı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, 2004 yılında kurulan bir kanunla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamunun çeşitli alanlarında görev yapan üst düzey bürokratlardan kurulu bir kurul olduğunu belirtti. Toptan, "Bir eski bakan, bir eski büyükşehir belediye başkanı, vali, danıştay, yargıtay, sayıştayın daire başkanlıklarından emekli olmuş arkadaşımız. Üniversitelerdeki arkadaşlarımız. Dekan ve rektör. Bir diplomat büyükelçimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) özel kesimini temsil eden bir arkadaşımız. Müsteşarları temsil eden bir arkadaşımız vardı. Geçenlerde bir trafik kazasında kaybettik. Bir arkadaşımız YÖK'e geçti. Şuanda 9 kişiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuruluş amacı kanunun iki madde halinde özetlenebilir. Bunlardan bire tanesi görev alanına giren kamu görevlileri, genel müdür ve üstü görevlerinde bulunan yahut belediye başkanları yahut idareciler. Bunlarla ilgili vatandaşların etik ihlali şikayetlerini incelemek. Bize bu kapsamda birini ilgilendiren şikayet dilekçisi geldiği zaman adeta yargılama yapmak suretiyle delil topluyoruz, gereğinde savunma alıyoruz. Sonra değerlendiriyoruz. ve hukukun bize verdiği çok titiz kullanıyoruz. Çünkü bizim verdiğimiz kararlar idari yargı denetimine tabii. Kurul üyelerini sadece Cumhurbaşkanı atıyor. Şuanda uyguladığımız bir Avrupa Birliği (AB) projesi olan seçilmiş ve atanmışların yerel yöneticilerin etik kodlarının belirlenmesi, sorunlu alanların ortaya çıkarılması, bunların giderilmesi için alınması mümkün olan tedbirlerin neler olabileceğini konularında çalışma yapmaktadır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA