Kamet ne demek? Kamet anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kamet, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kamet ne demek? Kamet anlamı ne? İşte, Kamet kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kamet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kamet anlamı ne? Kamet ne demek?
KAMET NE DEMEK?
İslam dininde kamet, erkeklere has bir sünnettir, namazlardan önce okunur, ezana benzer. Ancak kamette "Hayye ale'l-felâh" ifadesinden sonra iki defa "Kad Kâmeti's Salâh" söylenir.
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