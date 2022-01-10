Kamet ne demek? Kamet anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kamet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kamet anlamı ne? Kamet ne demek?

KAMET NE DEMEK?

İslam dininde kamet, erkeklere has bir sünnettir, namazlardan önce okunur, ezana benzer. Ancak kamette "Hayye ale'l-felâh" ifadesinden sonra iki defa "Kad Kâmeti's Salâh" söylenir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet