Kamerun - Mısır karşılaşmasını halk, kurulan ekranlardan takip etti
AA, Ahmed Alsayed - Güncel
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Mısır karşılaşmasını izleyen futbolseverlerden detaylar GİZA - Mısır'ın Giza kentinin Al-Barajil semtindeki futbol severler, Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın yarı final mücadelesindeMısır karşılaşmasını, yol kenarlarında kurulan ekranlardan takip etti.
Mısır karşılaşmasını izleyen futbolseverlerden detaylar GİZA - Mısır'ın Giza kentinin Al-Barajil semtindeki futbol severler, Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın yarı final mücadelesindeMısır karşılaşmasını, yol kenarlarında kurulan ekranlardan takip etti.