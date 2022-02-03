Kamerun - Mısır karşılaşmasını halk, kurulan ekranlardan takip etti - Haberler
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Kamerun - Mısır karşılaşmasını halk, kurulan ekranlardan takip etti

AA, Ahmed Alsayed - Güncel
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Mısır karşılaşmasını izleyen futbolseverlerden detaylar GİZA - Mısır'ın Giza kentinin Al-Barajil semtindeki futbol severler, Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın yarı final mücadelesindeMısır karşılaşmasını, yol kenarlarında kurulan ekranlardan takip etti.

Mısır karşılaşmasını izleyen futbolseverlerden detaylar GİZA - Mısır'ın Giza kentinin Al-Barajil semtindeki futbol severler, Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın yarı final mücadelesindeMısır karşılaşmasını, yol kenarlarında kurulan ekranlardan takip etti.

Kamerun - Mısır karşılaşmasını halk, kurulan ekranlardan takip etti

Kamerun - Mısır karşılaşmasını halk, kurulan ekranlardan takip etti

Kamerun - Mısır karşılaşmasını halk, kurulan ekranlardan takip etti

AA / Ahmed Alsayed - Güncel

Kamerun, Afrika, Futbol, Mısır, Güncel, Haber

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