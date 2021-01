Kamer Genç, memleketi Tunceli'de mezarı başında anıldı

TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç , ölümünün 5'inci yıl dönümünde, memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde mezarı başında anıldı.

Kamer Genç'in Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında pandemi kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen anma törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç için, Kur'an-ı Kerim okutulmasının ardından dua edildi. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak ve mezarına karanfil bırakıldı.

'HERKESE ÖRNEK BİR SİYASİ GÖRÜŞÜ VARDI'CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, Kamer Genç'in herkese örnek bir siyasi görüşü olduğunu belirterek, "Bu topraklara yakışan, Tunceli ile özdeşleşmiş biriydi. 12 Eylül'ün generallerine ve faşistlerine diz çökmedi, boyun eğmedi, teslim olmadı. Her zaman doğru bildiğini söylemekten çekinmedi. Hepimize örnek oldu. Meclis'te hepimize örnek olduğu gibi birçok sesi çıkmayan, sindirilmiş insana da aslında umut oldu. Kamer Genç, bu topraklardan çıkıp Türkiye'nin umudu olan birisiydi. Doğduğu topraklara ve köye geldi. O hep bizim büyüğümüzdü ve birlikte çalışma onurunu yaşadık. Ecelimiz yettiği kadarıyla her anmada mezarına geleceğiz" dedi.'KAMER GENÇ, FETULLAH GÜLEN'E İLK FETÖ DİYEN KİŞİDİR'CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de, Kamer Genç'in FETÖ terör örgütüyle ilgili geçmiş dönemlerdeki sözlerini hatırlatarak, "Gün geçtikçe ne kadar haklı olduğunu herkese kanıtlayan bir siyasetçi. Ölümünden sonra konuşabilen, anlatabilen, sonra ikna edebilen bir siyasetçi. Videoları her yerde dönüyor. Herkesin hoca efendiye saygılar, selamlar gönderdiği zamanda ona FETÖ diyen birisi. Bana bir şey olmaz, en büyük belayı siz bulursunuz bundan diyen bir kişi. Muhalif olduğu iktidarı başına gelecek büyük tehlikeye karşı uyarmış birisi. Laikliği ağza almak zorlaşmışken ısrarla her konuşmasında laiklik vurgusu yapan birisidir" diye konuştu.

Kamer Genç'in eşi Selvi Genç'in katılımcılara teşekkür etmesinin ardından tören sona erdi.

- Tunceli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı