Kambur ne demek? Kambur anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kambur, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kambur ne demek? Kambur anlamı ne? İşte, Kambur kelimesin anlamı!