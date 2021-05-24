Kambur ne demek? Kambur anlamı ne?
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Kambur ne demek? Kambur anlamı ne?

Kambur ne demek? Kambur anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kambur, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kambur ne demek? Kambur anlamı ne? İşte, Kambur kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kambur kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kambur anlamı ne? Kambur ne demek?

KAMBUR NE DEMEK?

Kambur:

1. isim Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek, kambur zambur.

2. isim Bazı hayvanların sırtındaki çıkıntı:

"Bu genç bir deve idi. Semeri yoktu. Çok tüylü kamburu meydandaydı." - Ömer Seyfettin

3. isim Yapı veya eşyada dışarıya doğru eğrilme.

4. isim Ütü yastığı.

5. sıfat Vücudunda bu tümsek bulunan (kimse):

"Omuzları çökmüş, kambur bir dilenciye benzetiyorum kendimi." - Ahmet Ümit

6. isim, mecaz Sıkıntı, dert.

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