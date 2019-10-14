Kaman ilçesi Ömerhacılı Köyü, yol yapım çalışmaları tamamlandı

14.10.2019 14:12

KIRŞEHİR (İHA) – Kaman ilçesi Ömerhacılı Köyü, yol yapım çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından tamamlandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım hizmetleri müdürlüğü 2019 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında Kaman-Ömerhacılı köyünde yürütülen sıcak asfalt çalışması tamamlandı.



3,2 kilometrelik yolun 2019 yılı çalışmaları kapsamında, yol genişletmesi standartları yükseltilerek (yarma, dolgu, büz geçişi ) alt temel pilentmiks serimi gerçekleştirildi ve üzerine 5 bin 500 ton Binder BSK asfalt kaplamayla serimi yapıldı.



Tamamlanan yol çalışması sonrası açıklamada bulunan AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, "Planlı ve programlı bir şekilde hükümet yatırımlarına aralıksız devam ediyoruz. Amacımız, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın araç sürüş konforunu artırmak ve daha güvenilir yol yapımları gerçekleştirmek, yol hayattır, yol medeniyettir"dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA