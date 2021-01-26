Kaman Gençlik Merkezinde gençler için bazı kurslar yeniden başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaman Gençlik Merkezinde gençler için bazı kurslar yeniden başlatıldı

26.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:44
Kaman Gençlik Merkezinde gençler için bazı kurslar yeniden başlatıldı

Kaman Gençlik Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen bazı kurslar yeniden başlatıldı.

Kaman Gençlik Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen bazı kurslar yeniden başlatıldı.

Gençlerin boş zamanlarını verimli geçirmesi ve derslerine yardımcı olunmasının amaçlandığı Kaman Gençlik Merkezinde bilgisayar-kodlama, resim ve gitar kursları veriliyor.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ara verilen kursların bazılarına gerekli tedbirler alınarak devam edilmesini kararlaştırdıklarını ifade etti.

Kovid-19 sürecinde de gençlere hizmet vermeye gayret gösterdiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Pandemi öncesi yaklaşık 15 kursumuz vardı ama ara vermek zorunda kaldık. Şu anda bilgisayar-kodlama, resim ve gitar kursunu gençlerimiz için ücretsiz olarak vermekteyiz. İlerleyen günlerde gelen talepler doğrultusunda yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Kaman'da bulunan tüm gençlerimizi kulüp ve atölye çalışmalarımıza katılmak üzere Gençlik Merkezine davet ediyoruz."

Arslan, Kaman Gençlik Merkezinin Kovid-19 sürecinde hafta içi her gün hizmet verdiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Fahrettin Koca Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ali Şansalan Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaman Gençlik Merkezinde gençler için bazı kurslar yeniden başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 11:48:22. #1.16#
title