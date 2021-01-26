Kaman Gençlik Merkezinde gençler için bazı kurslar yeniden başlatıldı

Kaman Gençlik Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen bazı kurslar yeniden başlatıldı.

Gençlerin boş zamanlarını verimli geçirmesi ve derslerine yardımcı olunmasının amaçlandığı Kaman Gençlik Merkezinde bilgisayar-kodlama, resim ve gitar kursları veriliyor.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ara verilen kursların bazılarına gerekli tedbirler alınarak devam edilmesini kararlaştırdıklarını ifade etti.

Kovid-19 sürecinde de gençlere hizmet vermeye gayret gösterdiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Pandemi öncesi yaklaşık 15 kursumuz vardı ama ara vermek zorunda kaldık. Şu anda bilgisayar-kodlama, resim ve gitar kursunu gençlerimiz için ücretsiz olarak vermekteyiz. İlerleyen günlerde gelen talepler doğrultusunda yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Kaman'da bulunan tüm gençlerimizi kulüp ve atölye çalışmalarımıza katılmak üzere Gençlik Merkezine davet ediyoruz."

Arslan, Kaman Gençlik Merkezinin Kovid-19 sürecinde hafta içi her gün hizmet verdiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş