Kaman Gençleri 'Gençlerin İyilik Ağacaı' Projesi ile Ağaç Dikti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Kaman Gençlik Merkezi gönüllüleri Orman Haftasın nedeniyle 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi kapsamında yüz çam ağacını toprakla buluşturdu.

İlçe Gençlik Merkezi lideri Murat Gün, sosyal medyanın ve telefonlarda geçen zaman diliminden gençleri kurtarmayı hedeflediklerini söyledi.

Gün, "Gençlerin bilgisayar, telefon,tablet yerine bu tür sosyal faaliyetlerde zaman geçirmelerinden daha bir faydalı çaba olur diye düşünmekteyiz. Orman haftası nedeniyle yaptığımız etkinlikle gençlerimiz arasında ilgi gördü. İlçe genelinde sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceğiz"dedi. - KIRŞEHİR