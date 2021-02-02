Kaman'da iki muhtar kıyafet kampanyasını kış aylarında da sürdürüyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde iki muhtar, 4 ay önce başlattıkları kıyafet toplama kampanyasını kış aylarında da sürdürüyor.

Kışın soğuk günlerinde ihtiyaç sahiplerine yardım edebilmek için el ele veren Ziyarettepe Mahallesi muhtarı Yalçın Ocak ve Çiftlikli Mahallesi muhtarı İsmail Balbaşı, kışlık kıyafet için hayırseverlerden destek bekliyor.

Muhtar Ocak, AA muhabirine, yaklaşık 4 aydır kıyafet toplama kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu yola iki muhtar arkadaş olarak çıktıklarını ve bir yer kiralayarak kıyafetlerini burada toplamaya başladıklarını belirten Ocak, şöyle konuştu:

"Havaların soğuması nedeniyle yeni veya temiz kullanılmış kıyafetlere talibiz. Vatandaşlarımızın desteği ihtiyaç sahibi birinin sırtında mont, ayağında ayakkabı olacak. 4 aydır bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu kampanya sadece Kaman genelinde değil Kaman dışına da ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Siirt'e bağlı Kurtalan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine de kıyafet ulaştırdık."

Muhtar Balbaşı da "Sizin fazlanız birilerinin ihtiyacı olabilir" sloganıyla bu kampanyayı başlattıklarını vurgulayarak, sloganı birçok binaya, sokaklara asarak insanlara ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

Mevsim kış olduğu için hayırseverlerin küçük gelen veya ihtiyaç sahibine verilmek üzere alacakları yeni elbiseleri beklediklerini dile getiren Balbaşı, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar çok fazla destek geldi ve biz de en iyi şekilde bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bizler sizlerin hayrını bir başkasına ulaştırmak için aracı konumdayız. Bu işi yaklaşık 4 aydır yapıyoruz ve bu süre zarfında buraya binlerce kıyafet geldi. Geçtiğimiz haftalarda Kırıkkale'den 12 koli yardım geldi. İhtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Burada birçok çeşitte kıyafetler, ayakkabılar mevcut. İhtiyacı olan gelip bakabilir, alabilir. Hiçbir şekilde isim almıyoruz, imza almıyoruz. Alan da destek olan da birbirini görmüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş