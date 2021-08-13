Kaman Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
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Kaman Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Kaman Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Anadolu Ajansı / Ali Güneş - Haberler | Güncel

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek araç filosunu güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek araç filosunu güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, son 2 yılda 12 yeni aracı öz kaynaklarıyla belediye bünyesine kazandırdıklarını vurgulayarak, yıl içinde de ihtiyaç doğrultusunda birimlere araç takviyesi yaptıklarını aktardı.

Son olarak iki kepçeyi Temizlik İşleri Müdürlüğüne tahsis ettiklerine vurgu yapan Çolak, şunları kaydetti:

"Hizmet birimlerimizin başında gelen Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler müdürlükleri gibi sahada aktif birimlerimizin çalışmalarında kolaylık sağlayacak araç takviyelerimizi gerçekleştirerek halkımıza daha iyi hizmet etme adına her geçen gün filomuzu güçlendiriyoruz. Yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun. Son 2 yılda 4 çöp kamyonu, 1 kamyon, 1 vakumlu yol süpürge aracı, 3 binek aracı, 1 paletli hidromek, 2 lastikli hidromek aracı alarak filomuzun sayısını 12'ye yükselttik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

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