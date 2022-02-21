Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 32. bölüm bugün var mı? Kalp Yarası 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının katiline adım adım yaklaşan Ferit, Ayşe'nin kaybolmasıyla büyük bir şok yaşar. Ferit'in yaşadığı bu zor durum Yaman'daki geçmiş travmaları tetikler. Yaman'ı kaybedeceğini sezen Hande ise, hiç düşünmeden aldığı bir kararla kendini ve tüm Sancakzade Konağı'nı geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

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