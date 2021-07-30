Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası 5. Bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası son bölümde neler oldu?
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Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası 5. Bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası son bölümde neler oldu?

Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası 5. Bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası son bölümde neler oldu?
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KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE!

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'da çekilmektedir.

KALP YARASI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası 5. Bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası son bölümde neler oldu? - Haberler
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