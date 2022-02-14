Kalp Yarası son bölüm izle! ATV Kalp Yarası 31. bölüm full HD izle! Kalp Yarası 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
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Kalp Yarası yeni bölümüyle bugün ekranlara geldi. Dizinin son bölümü yayınlandı! ATV Kalp Yarası 31. bölüm izleyemeyenler Kalp Yarası son bölüm izle! ATV Kalp Yarası 31. bölüm izle! Kalp Yarası son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak haberimizde...
ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Kalp Yarası dizisi 31. bölümü yayınlandı. ATV Kalp Yarası 31. bölüm izleyemeyenler Kalp Yarası son bölüm izle! ATV Kalp Yarası 31. bölüm izle! Kalp Yarası son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak haberimizde...
"Sadece beni hatırlamanı istiyorum..."
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
Kalp Yarası her hafta Pazartesi günleri saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha