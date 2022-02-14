Kalp Yarası son bölüm izle! ATV Kalp Yarası 31. bölüm full HD izle! Kalp Yarası 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Kalp Yarası dizisi 31. bölümü yayınlandı. ATV Kalp Yarası 31. bölüm izleyemeyenler Kalp Yarası son bölüm izle! ATV Kalp Yarası 31. bölüm izle! Kalp Yarası son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak haberimizde...

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sadece beni hatırlamanı istiyorum..."

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE!

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günleri saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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