Kalp Yarası her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Kalp Yarası neden yok? Bugün Kalp Yarası yok mu? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Kalp Yarası neden yok?

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

BUGÜN KALP YARASI YOK MU?

Kalp Yarası bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı:

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