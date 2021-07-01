Kalp Yarası ilk bölüm full izle! Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı!
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Kalp Yarası ilk bölüm full izle! Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı!

Kalp Yarası ilk bölüm full izle! Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı!
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Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın başrollerinde yer aldığı Kalp Yarası ilk bölüm full izle! Kalp Yarası . bölüm fragmanı! Kalp Yarası ne zaman?

TV'nin yeni yaz dizisi Kalp Yarası bugün ilk bölümü ile ekrana geliyor. Dizi 20:00'da ATV'nin ekranlarında başlayacak. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası ilk bölüm izleme linki! Kalp Yarası canlı izle!

KALP YARASINE ZAMAN?

ATV ekranın yeni dizisi Kalp Yarası ilk bölümü ile 28 Haziran günü yayınlandı. Kalp Yarası her Pazartesi, saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanmaktadır.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.

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Kalp Yarası ilk bölüm full izle! Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı! - Haberler
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